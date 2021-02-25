Париж, , 14:28 — REGNUM Власти Франции введут с 1 марта контроль на границе с Германией в районе департамента Мозель для борьбы с распространением SARS-CoV-2. Об этом сообщили министр здравоохранения Франции Оливье Веран и заместитель министра иностранных дел Франции по европейским делам Клеман Бон в совместном коммюнике.

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С 1 марта все граждане Евросоюза, пересекающие границу Франции в районе департамента Мозель, где наблюдается быстрый рост заболеваемости коронавирусом, будут должны предоставить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не более трёх дней назад.

Данная мера не коснётся только тех, кто ежедневно пересекает границу Франции по долгу службы.

«Специальные патрули, состоящие из французских и немецких полицейских, будут работать на территории, чтобы обеспечить соблюдение новых мер», — говорится в коммюнике.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие 24 часа во Франции был выявлено 31 519 случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 3,661 млн.

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