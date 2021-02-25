Москва, , 12:54 — REGNUM В Кремле не слышали разговоров о варианте с переносом выборов в Госдуму РФ, которые намечены на сентябрь 2021 года. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мне, честно говоря, неизвестно о таких активных разговорах», — сказал Песков.

При этом пресс-секретарь отметил, что он слышал о высказываниях главы ЛДПР Владимира Жириновского на этот счёт, однако «об активности разговоров» ему ничего не известно.

Песков также подчеркнул, что в администрации президента РФ «таких разговоров не ведется».