Красноярск, , 12:52 — REGNUM За сутки от COVID-19 скончались 11 жителей Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 февраля в оперативном штабе региона.

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За весь период пандемии в Красноярском крае умерли 2754 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля в регионе скончались 12 пациентов с коронавирусом.

По состоянию на 25 февраля в крае выявлено 62 086 носителей SARS-CoV-2, выздоровели 57 345 человек.

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