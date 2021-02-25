Нязепетровск, Челябинская область, , 12:50 — REGNUM В Нязепетровске Челябинской области окончены аварийно-восстановительные работы на теплотрассе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Сейчас жилые дома и социальные объекты поэтапно подключают к теплоснабжению. Всего без отопления оставались 11 двухэтажных многоквартирных домов, 49 домов в частном секторе, ФАП, два детсада, школа и музыкальная школа.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла 24 февраля. В городе вводился режим ЧС.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале часть Нязепетровска осталась без отопления