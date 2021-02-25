Вонджу, Южная Корея, , 12:53 — REGNUM На одной из птицеферм в южнокорейском городе Вонджу провинции Канвондо обнаружен высокопатогенный штамм птичьего гриппа H5N8. Об этом сообщает No Cut News со ссылкой на представителя министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

По состоянию на 24 февраля, на территории страны выявлено 102 очага высокопатогенного штамма птичьего гриппа среди домашней птицы. Уничтожено более 28,8 млн голов пернатых.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в провинции Кёнгидо, где выявлено 39 очагов инфекции, а также в провинции Чолла-Намдо (17 очагов), провинции Чолла-Пукто (16 очагов).

В связи с ростом очагов птичьего гриппа в Южной Корее цены на куриные яйца выросли на 48,1% в годовом исчислении. Цены на куриное мясо стабилизировались, увеличившись лишь на 9,2%.