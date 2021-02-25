Волгоград, , 12:50 — REGNUM В Волгоградской области 25 февраля выявлены 202 носителя коронавируса — на два меньше, чем за предыдущие сутки. Выздоровел ещё 201 пациент, скончались шесть человек, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В стационарах находятся 2607 взрослых и 31 ребёнок, в том числе с подтверждённым заражением коронавирусом — 1388 пациентов. Всего в Волгоградской области выявлены 48 тыс. 813 носителей инфекции, выздоровели 46 тыс. 672 человека.

За минувшие сутки в регионе зарегистрированы шесть летальных исходов. Таким образом, всего от осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 753 пациента.