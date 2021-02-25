Москва, , 12:49 — REGNUM В Кремле не знают о позиции президента РФ Владимира Путина относительно установки памятника в центре Москвы. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мне неизвестно о том, что президент как-то участвовал в голосовании, поэтому его точка зрения мне неизвестна», — сказал Песков.

При этом он назвал некорректными рассуждения о позиции главы государства в условиях только начавшегося голосования на платформе «Активный гражданин».

Вопрос о своевременности предложения по установке памятника Песков переадресовал столичным властям.

Ранее в приложении «Активный гражданин» началось голосование по установке памятника на Лубянке. Москвичам предложено выбрать между двумя вариантами — памятником Александру Невскому и памятником Феликсу Дзержинскому.