Москва, , 12:49 — REGNUM С помощью «антикоррупционных институтов», которые на Украине создали Соединённые Штаты, в стране проведут насильственную реприватизацию. По словам секретаря Совета безопасности Данилова, планируется пересмотреть законность приватизации всех украинских объектов начиная с 1991 года, а это значит Незалежная вступает в эпоху глобального передела собственности.

Как напомнили эксперты Института РУССТРАТ, старт новым процессам национализации, которые нацелены на имущество «врагов нации», дал указ Зеленского о санкциях в отношении граждан Украины и их имущества от 19 февраля. Высшим антикоррупционным судом Украины уже принято решение, согласно которому наложен арест на нефтепровод «Самара-Западное направление».

Это транзитное предприятие называют «трубой Медведчука»: как утверждают суд, благодаря этой бизнес-схеме лидером парламентской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» финансировалась «антиукраинская деятельность на собственных медиа-каналах». Сам Медведчук заверяет, что не имеет причастности к трубопроводу, но пока ему не удалось переубедить СБУ. Там уверены, что именно он собственник «схемы по перепродаже нефтепродуктов» — такую информацию спецслужбы Украины получают из российских СМИ.

В реальности, «труба Медведчука» — пробный шар в схеме реприватизации собственности, которую планируется изъять у «пособников агрессора». Она подразумевает ввод санкций против намеченной компании и её владельца на Совете безопасности и национальной обороны. Что характерно, для этого не требуется ни следствие, ни судебное решение, достаточно опубликовать в СМИ.

После конфискованное имущество продается с помощью конкурса, рассказали в Институте РУССТРАТ, либо государство обеспечивает на предприятиях временный менеджмент.