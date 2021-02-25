Улан-Удэ, , 12:48 — REGNUM Предприятиям хлебопекарной промышленности Бурятии компенсируют часть затрат на реализацию реализованного хлеба. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, соглашение об этом подписано с Минсельхозом РФ для стабилизации цен.

Федеральное правительство выделит на выплаты 9,7 млн рублей, из регионального бюджета направят ещё около 0,6 млн рублей. На субсидию имеют право предприятия, занимающиеся производством хлебобулочных изделий с небольшим сроком годности. При этом они обязуются не повышать цены на продукцию.

«Субсидии предоставляются предприятиям хлебопекарной промышленности на компенсацию части затрат из расчета 2000 рублей на реализацию 1 тонны произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий», — отметили в правительстве.