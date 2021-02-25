Пермь, , 12:48 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 25 февраля, выявлено 212 случаев заражения коронавирусом, что на 10 меньше предыдущего суточного показателя, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Среди выявленных носителей коронавируса 16 детей и 196 взрослых. В больнице лечение получают 38 человек, еще 174 пермяка находятся дома под меднаблюдением.

С конца марта 2020 г ода в Пермском крае зафиксировано 46 250 заражений коронавирусом. От COVID-19 оправились 38 247 человек. На сегодняшний день в больницах находятся 998 пациентов, у которых диагностирована коронавирусная инфекция.

С начала пандемии в регионе скончались 2868 носителей коронавируса: 1700 — от COVID-19 (в том числе шесть человек за последние сутки) и 1168 человек — от сопутствующих заболеваний (за последние сутки — двое).