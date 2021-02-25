Москва, , 12:47 — REGNUM Лучше всего убирают снег жилищно-коммунальные службы Тюмени — абсолютно довольны 19% горожан, скорее довольны еще 45%.

Очисткой города от снега в той или иной степени довольны 54% жителей Набережных Челнов, Санкт-Петербурга (48%, Новокузнецка (40%) и Москвы (37%).

Недовольство уборкой снега высказали жители Ульяновска, работу коммунальщиков одобряют только 17% горожан. Также меньше всего довольных в Пензе (16%), Ярославле (14%) и Рязани (13%).

Опрос проведен 12−24 февраля 2021 года среди 19 тыс. жителей городов России старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 25 февраля во время снегопада Ярославль убирали 64 единицы техники.

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