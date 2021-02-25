Красноярск, , 12:46 — REGNUM По состоянию на 25 февраля в Красноярском крае подтверждено 62 086 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом оперштабе.

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За прошедшие сутки в регионе выявлен 171 новый носитель коронавируса. Темп прироста за сутки составил 0,3%.

Выздоровели 57 345 человек, в том числе 170 — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля в Красноярском крае было подтверждено 172 случая заражения, выздоровели 175 человек.

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