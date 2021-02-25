Берлин, , 12:49 — REGNUM Обвинения в отношении гражданина Германии в том, что он якобы сотрудничал с российской разведкой, выдвинула генеральная прокуратура Германии. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба немецкой прокуратуры.

По версии следствия, подозреваемый работал в компании, специализирующейся на осмотре и ремонте приборов для замера территории. При этом в одном из заказов нужно было работать с такими приборами, использовавшимся на земельном участке, который находился в пользовании Бундестага. Также у обвиняемого был доступ к PDF-файлам с чертежами данной территории.

«В период с конца июля 2017 года до начала сентября 2017 года обвиняемый по собственной инициативе решил передать информацию о территориях Бундестага Германии российским спецслужбам», — утверждает прокуратура ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля стало известно, что 47-летний гражданин Швеции, проживающий в Гетеборге, обвиняется в шпионаже в пользу Российской Федерации.