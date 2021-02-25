Москва, , 13:01 — REGNUM Министерство просвещения РФ и Общероссийский профсоюз образования обратились в Минтруд за разъяснениями о правовых аспектах вакцинации учителей от коронавирусной инфекции. Запрос опубликован на сайте профсоюза.

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Документ, адресованный замглавы Минтруда Елене Мухтияровой, подписали замминистра просвещения Виктор Басюк и председатель профсоюза Галина Меркулова. Авторов обращения интересует в частности, может ли продолжать свою работу учитель, отказавшийся от прививки.

В запросе указано, что главный санитарный врач РФ и главные санитарные врачи регионов не выносили решений о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Означает ли это, что учителя могут отказаться от прививки, а работодатель позволит им работать дальше.

Действующее законодательство даёт гражданам право отказаться от профилактических прививок, предоставив причины отказа. Такой причиной могут быть медицинские показания.

Однако работа учителей связана высоким риском заболевания инфекционными болезнями, она внесена в соответствующий перечень. Это означает обязательное проведение профилактических прививок.

Если прививки нет, работодателя могут привлечь к административной ответственности. Работодатель обязан временно отстранить от работы того, кто отказывается от прививок.

В законодательстве РФ не установлено, что медицинские противопоказания не являются основанием для работодателя не отстранять сотрудника от работы. Не урегулирован и вопрос о том, может ли работодатель на время отправить работника на «удалёнку», если он отказался от прививки или имеет к ней противопоказания.

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