Киев, , 12:52 — REGNUM Жителям Украины стоит «бойкотировать» вакцинацию индийской вакциной Covishield. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин 24 февраля в эфире телеканала NewsOne.

«Украинцы должны бойкотировать вакцинацию вот этой индийской вакциной. Пусть либо привезут качественные западные вакцины…», — сказал он.

Парламентария возмутила информация, ранее опубликованная журналистом программы «Наши гроши» Юрием Николовым. Журналист заявил, что вакцина Covishield обошлась украинскому бюджету в $4,8 за одну дозу, хотя оригинальная вакцина от компании AstraZeneca стоит в Бельгии 1,8 евро или чуть более $2.

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Отметим, ранее издание Strana.ua выяснило, что вакцина Covishield поставлялась бесплатно в такие страны как Бутан, Бангладеш, Непал, Мьянма, а также на Мальдивы и Сейшельские острова. Кроме того, издание The New York Times сообщило, что Covishield будет распространяться в странах со средним и низким уровнем доходов.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов допустил участие Украины в испытаниях новой индийской вакцины от COVID-19. Препарат планируют создать в форме капель для носа.

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