Белгород, , 12:47 — REGNUM Назначения на государственные должности двух руководителей согласовала 25 февраля Белгородская областная дума, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе парламента.

Официально одобрены кандидатуры первого заместителя губернатора Белгородской области Евгения Мирошникова и начальника департамента социальной защиты населения и труда Елены Батановой. До нового назначения Евгений Мирошников возглавлял департамент цифрового развития региона и продолжит им руководить и курировать процесс цифровой трансформации всех отраслей экономики и социальной сферы. Елена Батанова работала первым заместителем начальника департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, который разделили на два ведомства по инициативе врио губернатора Вячеслава Гладкова.

На должность начальника департамента здравоохранения ранее был согласован Андрей Иконников.