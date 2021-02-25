Гаврилов-Ям, Ярославская область, , 12:45 — REGNUM Гаврилов-Ямский районный суд признал виновными в кражах авиадеталей, совершенных в особо крупных размерах, трех человек, имеющих отношение к местному заводу «Агат». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Молоток судьи Pixabay.com

15 октября 2019 года ярославские СМИ сообщили о задержании сотрудниками ФСБ «банды рабочих с завода «Агат», которые планировали «выносить комплектующие для подпольной сборки и перепродажи». Спустя две недели газета «Коммерсант» написала о том, что двое граждан КНР обвиняются в контрабанде деталей к истребителю «Су-27». В 2018 году китайцы заказали у жительницы Москвы покупку распределителя топлива за 18 тысяч долларов, та разместила объявление в Интернете, на которое откликнулся человек, «представившийся работником завода «Агат» из города Гаврилов-Ям».

24 февраля 2021 года Гаврилов-Ямский районный суд признал трех человек виновными в краже, совершенной в особо крупном размере. Свою вину они признали, дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.

«Кутышев Михаил, Марков Анатолий, Паутов Сергей признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. б ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере), назначено наказание: Кутышеву 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев; Маркову — 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года; Паутову — 4 года лишения свободы условно с испытательным 4 года», — рассказали ИА REGNUM в пресс-службе Ярославского областного суда.

Приговор в законную силу не вступил.