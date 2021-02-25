Санкт-Петербург, , 12:51 — REGNUM В Приморском районе Санкт-Петербурга при пожаре в квартире-студии погиб мужчина. Об этом 25 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в четверг, 25 февраля, в 11:12 мск. В 20-метровой квартире-студии на третьем этаже жилого комплекса «Чистое небо» на Арцеуловской аллее, 23/1, горела обстановка по всей площади.

«Было эвакуировано 14 человек. На месте пожара обнаружено тело погибшего 39-летнего мужчины», — уточнили в ведомстве.

В 11:40 мск пожар удалось локализовать, а затем и ликвидировать. Из-за пожара было эвакуировано 14 человек.