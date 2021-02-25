Иркутск, , 12:43 — REGNUM В Иркутской области, где продолжают ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, разрешили работу детских игровых комнат и детских развлекательных центров. Как сообщает сегодня, 25 февраля, пресс-служба областного правительства, соответствующие изменения в указ внёс глава Приангарья Игорь Кобзев.

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«Услуги детских игровых комнат и детских развлекательных центров разрешено предоставлять при условии посещения одного ребенка на два кв. м помещения», — сказано в официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряженной. По данным на 25 февраля, число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1866 человек, причём семеро из них погибли только за последние сутки.

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