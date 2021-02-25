Москва, , 12:42 — REGNUM В России стартовало масштабное обучение всех участников избирательного процесса. Его проведёт Центральная избирательная комиссия. Об этом сообщает в Telegram-канале ЦИК.

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Так, сегодня, 25 февраля, организовано первое обучающее мероприятие в онлайн-формате для представителей 30 политических партий, а также более тысячи руководителей региональных отделений партий, которые находятся в региональных избирательных комиссиях.

«Тема занятия — возможности личных кабинетов политических партий на портале ЕПГУ, в том числе сервис сбора в электронной форме подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов», — уточнили в ЦИК.

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«Уверяю вас, если партии будут участвовать в наших обучающих мероприятиях не для галочки, то каждая сможет пройти этап выдвижения и регистрации в 2021 году», — подчеркнула Памфилова.

Также в мае планируется провести семинар, который поможет участникам выборов подготовить пакет документов на выдвижение и регистрацию, в том числе в машиночитаемом виде.

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования — 19 сентября 2021 года—в России состоятся выборы в Госдуму РФ, а также ряд региональных и муниципальных выборных кампаний.