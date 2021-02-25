Сеул, , 12:46 — REGNUM Военные круги Южной Кореи и США пока не определили график и другие детали совместных учений, запланированных на середину марта. Об этом 25 февраля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя южнокорейского министерства обороны Пу Сын Чхана.

По его словам, представители двух стран обсуждают план проведения учений, учитывая пандемию коронавируса.

Сеул и Вашингтон обычно проводят крупные комбинированные учения два раза в год (весной и летом), а также небольшие учения в течение года.

Накануне глава управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Со Хун сообщил, что предстоящие учения пройдут в меньшем объёме и в формате компьютерного моделирования.