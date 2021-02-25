Пекин, , 12:42 — REGNUM Китай надеется на благоразумие новой администрации Соединённых Штатов и на отказ Вашингтона от стратегии, нацеленной на ущемление интересов других стран. Об этом 25 февраля заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Мы надеемся, что США откажутся от идей, оправдывающих правила игры с нулевой суммой (когда в выигрыше оказывается только одна сторона) и займут объективную и благоразумную позицию в отношении КНР», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в последнее время Вашингтон постоянно оказывал давление на Пекин, прибегая к самым разным способам, что нанесло вред китайско-американским отношениям. Необходимо проводить конструктивную политику ради нормализации двусторонних связей, резюмировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 24 февраля, Уильям Бернс, выдвинутый президентом Джо Байденом на пост директора ЦРУ, заявил в ходе слушания в комитете по разведке Сената США, что противостояние Китаю и отпор его «хищническому правительству» — это залог национальной безопасности США.

Он также назвал Китай «авторитарным, хищническим государством», которое ворует интеллектуальную собственность других стран, репрессирует людей и усиливает свое влияние в США.