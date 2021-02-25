Новосибирск, , 12:38 — REGNUM В Новосибирске продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции. Она организована на базе государственных медицинских организаций. Препарат «Спутник V» вводят в прививочном кабинете поликлиник после осмотра медиком. Прививку делают двукратно с интервалом в 21 день, отметили в мэрии города.

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При этом, уточняет городская администрация, к приоритету первого уровня относятся: работники медицинских и образовательных организаций, социального обслуживания и многофункциональных центров, люди, проживающие в организациях социального обслуживания, люди с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением.

К приоритету второго уровня относятся: работники транспорта и энергетики, сотрудники правоохранительных органов, государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу, люди, работающие вахтовым методом, волонтеры, военнослужащие, работники организаций сферы предоставления услуг.

К приоритету третьего уровня относятся: государственные гражданские и муниципальные служащие, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет, а также подлежащие призыву на военную службу.