Иркутск, , 12:38 — REGNUM В Иркутской области провели первое заседание координационного совета при региональном министерстве финансов и решили разработать в первом полугодии 2021 года программу повышения финансовой грамотности и населения.

Также в Приангарье прорабатывается и вариант создания в области регионального консультационно-методического центра по финансовой грамотности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская отмечала, что самая активная часть населения РФ вообще не в курсе, сколько она зарабатывает и сколько тратит. Так она прокомментировала итоги опроса, которые показали, что в РФ не следить за финансами больше свойственно молодежи до 24 лет.

В конце декабря 2020 года Минфин и Центробанк РФ объявили о планах по включению в нацпроекты меры по повышению финансовой грамотности населения для достижения ннациональных целей развития.

Читайте также: В РФ призвали начать масштабную пропаганду финансовой грамотности