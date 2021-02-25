Махачкала, , 12:37 — REGNUM Прокуратура Дагестана проверит ситуацию в энергетическом комплексе республики в связи с аварийными отключениями от энергоснабжения ряда населенных пунктов республики. В большинстве муниципалитетов электросети находятся в собственности «Россетей».

Однако имеются существенные проблемы с содержанием объектов данной организацией. Этот факт был отмечен в ходе совещания, которое провел 24 февраля врио главы Дагестана Сергей Меликов. Он поручил проверить состояние энергообъектов «Россетей» и довести эту информацию до федерального центра.

Так, в результате непогоды особенно много отключений электроэнергии было зафиксировано в Акушинском районе, где был обесточен 21 населенный пункт. При этом, по словам главы муниципалитета Махача Абдулкеримова, все элекстросети находятся в собственности «Россетей».

Комментируя ситуацию, прокурор Дагестана Алексей Ежов сообщил, что будут проведены проверочные мероприятия о подготовке к зимнему периоду и техническом состоянии электросетей и дана оценка деятельности должностных лиц.