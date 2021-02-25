Париж, , 12:41 — REGNUM Представители МИД Франции осудили «преследования представителей гражданского общества и независимых журналистов» в Белоруссии. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства Франции.

«Франция осуждает обыски в домах и офисах, принадлежащих представителям неправительственных организаций «Весна» и «Белорусская ассоциация журналистов», и наказание, вынесенное двум молодым журналисткам медиа «Белсат», попавшим в тюрьму за съемку протестов. Эти события подтверждают преследования представителей гражданского общества и независимых журналистов в Белоруссии», — говорится в сообщении МИД Франции.

«Мы призываем власти Белоруссии положить конец этому и немедленно освободить журналисток и представителей гражданского общества, осужденных несправедливо», — сказано в заявлении.

Напомним, 18 февраля суд в Минске приговорил журналистов польского телеканала «Белсат» Екатерину Бахвалову (Андрееву) и Дарью Чульцову к двум годам лишения свободы в колонии общего режима для каждой из обвиняемых.

По данным следствия, журналистки по предварительному сговору организовывали групповые действия, которые грубо нарушали общественный порядок и повлекли нарушения в работе общественного транспорта.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд в Минске вынес приговор журналистам польского телеканала