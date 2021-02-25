Тбилиси, , 12:39 — REGNUM Оппозиционные партии Грузии с 26 февраля начнут серию протестных акций. Об этом, как передает «Общественное телевидение», 25 февраля сообщил член партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава на встрече лидеров оппозиции.

Сообщается, что политики собрались для координации совместных акций, на которых протестующие будут требовать от властей освобождения из-под ареста лидера партии «Единое национальное движение» Ники Мелии и проведения досрочных выборов.

«Завтрашняя акция — начало беспрерывного протеста. — сказал Угулава. — Протесты будут в других городах. Будут пикеты, коридоры позора, акции у различных министерств. Манифестации пройдут и региональных городах».

Он добавил, что для протестующих установят палатки, в которых можно будет греться и укрываться от непогоды.

Напомним, в Грузии в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы», и объявили бойкот парламенту. В стране проходят акции протеста. После того, как 23 февраля был арестован Мелия, ситуация усугубилась.