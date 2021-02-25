Вашингтон, , 12:35 — REGNUM Некоммерческая организация «Американские советы по международному образованию» (American Councils) планирует направить в Узбекистан 1 тыс. преподавателей английского языка, пишет 25 февраля газета «Народное слово».

Посол республики в США Жавлон Вахабов встретился со старшим вице-президентом организации Майклом Кертисом. Собеседники обсудили сотрудничество в сфере развития образования.

Отметим, American Councils начала свою деятельность в Узбекистане с 2018 года. Она принимают участие в реализации образовательного гранта на общую сумму $50 млн. Ранее организация направила в республику 27 специалистов в сфере лингвистики.

В настоящее время при поддержки правительства США в Узбекистане реализуется десять образовательных программ. Одна из программ — English Speaking Nation направлена на повышение навыков 15 тыс. учителей английского языка.