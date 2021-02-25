Пермь, , 12:35 — REGNUM В центре Перми начался снос двух ветхих зданий на ул. Попова и Монастырская. Длительное время эти дома портили вид центрального планировочного района города, сообщает пресс-служба мэрии.

Комплекс деревянных домов дореволюционной постройки и не являющихся объектами культурного наследия признан аварийным еще в 2011 году. Здания находились в частной собственности, однако собственник не предпринимал действий по реконструкции или сносу, поэтому муниципалитет изъял земельный участок, на котором расположены постройки, городских нужд. Осуществлен выкуп каждого жилого помещения.

Изъятие участка проходило в судебном порядке, что затянуло процедуру расселения аварийного жилья. Часть владельцев квартир не согласились с выкупной стоимостью. В настоящее время судебные тяжбы завершились. После разработки проекта сноса здания и отключения электроснабжения утром 25 февраля начался демонтаж аварийных построек. Завершить работы по разборке планируется до начала марта.