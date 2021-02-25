Санкт-Петербург, , 12:34 — REGNUM Пожар в жилом доме на Невском проспекте Санкт-Петербурга локализован, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Пожарная техника Дарья Драй © ИА REGNUM

Сообщение о пожаре в доме 32 на Невском проспекте поступило в 11:27 мск в четверг, 25 февраля.

«На фасаде жилого дома незначительно обгорели силовые кабели», — пояснили в пресс-службе.

В 12:01 возгорание было локализовано. Происшествие обошлось без пострадавших.

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