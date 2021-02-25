Пожар на Невском проспекте в Петербурге локализован
Санкт-Петербург, 25 февраля, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Пожар в жилом доме на Невском проспекте Санкт-Петербурга локализован, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.
Дарья Драй ИА REGNUM
Пожарная техника
Сообщение о пожаре в доме 32 на Невском проспекте поступило в 11:27 мск в четверг, 25 февраля.
«На фасаде жилого дома незначительно обгорели силовые кабели», — пояснили в пресс-службе.
В 12:01 возгорание было локализовано. Происшествие обошлось без пострадавших.