Москва, , 12:45 — REGNUM Подведомственные мэрии Москвы структуры разработали мессенджер, способный заменить Telegram и Skype и превосходящий их в плане безопасности. Об этом сообщается в материале РБК.

Мессенджер предназначен в том числе для общения чиновников. Подобное приложение позволяет сотрудникам мэрии Москвы не пользоваться обычными приложениями для обмена сообщениями или звонками. Разработчики сервиса заявляют, что он обладает «беспрецедентным уровнем безопасности, отказоустойчивости и масштабируемости для совместной работы пользователей в государственных структурах».

Приложение носит название TDM Messenger. По данным издания, его разработчиком выступил ГКУ «Информационный город», подведомственный департаменту информационных технологий (ДИТ) Москвы, а также ИТ-компания ID Partner.

В материале отмечено, что в ДИТ разработку приложения комментировать не стали. Причем после того, как представители СМИ направили запрос в департамент, последняя версия приложения исчезла из Play Market.

Как сообщало ИА REGNUM, во время заседания коллегии ФСБ 24 февраля 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что роста числа атак на российские информационные ресурсы.

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