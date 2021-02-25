Москва, , 12:34 — REGNUM Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев изолирован от команды из-за недомогания с признаками ОРВИ. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба клуба.

«Наш вратарь был изолирован от команды, находится под контролем врачей клуба, которые проводят необходимые обследования», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Акинфеев и защитник команды Игорь Дивеев заразились коронавирусом. В связи с этим ЦСКА отозвал из аренды в «Урале» вратаря Илью Помазуна.

Читайте ранее в этом сюжете: В «Урале» подтвердили возвращение в ЦСКА вратаря Помазуна