Санкт-Петербург, , 12:47 — REGNUM В Санкт-Петербурге сразу по 15 адресам проходят обыски по делу о хищении дорогостоящей недвижимости. Сумма причиненного ущерба составляет до 300 млн рублей.

Как сообщает издание «Фонтанка», утром 25 февраля в полтора десятка частных квартир и коммерческих организаций Петербурга пришли сотрудники Управления экономической безопасности и Главного следственного управления ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти с ордерами на обыски.

Основанием для следственных действий стало уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере с недвижимостью. Ущерб причинен комитету имущественных отношений администрации Санкт-Петербурга.

По данным источника, в деле фигурируют пять объектов, расположенных в исторических зданиях города — на Невском проспекте, Тверской, Таврической, Фурштатской и 9-й Советской улицах, имеющих большую рыночную стоимость. Кадастровая стоимость этих активов составляет более 145 млн рублей, а рыночная — более 300 млн рублей.

«Всем фигурантам вменяют подделку служебных документов комитета имущественных отношений Смольного, использование для сделок поддельных паспортов граждан России», — говорится в сообщении.

По уголовному делу уже задержаны двое подозреваемых.