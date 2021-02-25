Екатеринбург, , 12:38 — REGNUM Полицейские Екатеринбурга задержали подозреваемого в краже игровой приставки из торгового центра. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городского УМВД.

По версии следствия, двое граждан украли приставку из магазина по продаже электронной и бытовой техники. Товар стоимостью 19,8 тыс. рублей спрятали в фольгированный бумажный пакет и вынесли из помещения. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (кража).

Задержанный — «неоднократно судимый за имущественные преступления 18-летний екатеринбуржец», уточнили в МВД. Гражданин признался в содеянном и ещё в одной краже.

Сами преступники не стали играть на приставке, а оперативно сбыли её через ломбард. Правда, напарник задержанного не поделился с сообщником вырученными от продажи деньгами.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года в Подмосковье задержали группу лиц, подозреваемых в серии краж бытовой техники (в том числе, игровых приставок).

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