Джакарта, , 12:31 — REGNUM Банк CIMB прогнозирует, что в 2021 году внутренняя экономика Индонезии будет расти, достигнув 3,9%, сообщает Antara.

«Мы видим, что 2021 год полон вызовов, но, конечно, он будет лучше, чем 2020 год. Мы основываемся на прогнозе роста валового внутреннего продукта (ВВП) в этом году на основе пяти факторов, которые влияют на динамику экономики в 2021 году», — заявил экономист банка Адриан Пангабин в Джакарте.

Рост экономики Индонезии, в частности, объясняется нормализацией экономики на Яве, которая покрывает почти 60% общего ВВП страны.

Как сообщало ИА REGNUM, министр трудовых ресурсов Индонезии Ида Фаузия и министр туризма и креативной экономики страны Сандиага Уно встретились, чтобы обсудить повышение квалификации работников туристического сектора и креативной экономики.

Подробнее в материале: Министры в Индонезии обсудили повышение квалификации работников туризма