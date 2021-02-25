Сараево, , 12:30 — REGNUM Босния и Герцеговина получила новые условия для доставки вакцин через механизм Covax, и теперь она должна вести переговоры напрямую с Pfizer, однако в Сараево считают, что в отсутствие объявленных поставок БиГ может обратиться в суд.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

Босния и Герцеговина подписала контракт с Сovax в сентябре 2020 года на закупку 153 600 доз AstraZeneca и 23 000 доз Pfizer и заплатила более 10,5 миллиона долларов, сообщают боснийские СМИ.

Помощник министра по гражданским делам БиГ в сфере здравоохранения Душан Койич говорит, что «перед страной постоянно выдвигаютс яновые условия», и вскоре состоится встреча по требованиям компании Pfizer.

Европейская комиссия создала механизм для обмена вакцинами, который включает Западные Балканы, и на эту поддержку было выделено 70 миллионов евро.

Посредством этого механизма БиГ заказала дополнительно 892 000 доз Pfizer и Moderna, однако вакцина еще не поступила через механизм ЕС.