Пятигорск, Ставропольский край, , 12:29 — REGNUM В Ставропольском крае трое жителей Москвы осуждены за покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Челябинской области.

По данным ведомства, они были участниками межрегиональной наркогруппировки. В феврале 2020 года они приобрели на Южном Урале через интернет партию наркосредств, которую. собирались продать, но затем при выемке зелья из тайника были задержаны сотрудниками ФСБ, У пойманных обнаружили почти 8 кг. наркотиков.

Один из задержанных также был в розыске на Ставрополье за аналогичное преступление. Уголовное дело, которое завёл следственный орган южноуральского УФСБ, было передано в Ставропольский край и соединено с тем, что там возбудили ранее. Наконец, Пятигорский городской суд назначил троим лишение свободы на срок от 7 до 9 лет.