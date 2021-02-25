Ростов-на-Дону, , 12:29 — REGNUM Голкипер футбольного клуба «Ростов» Егор Бабурин продолжит сезоне в «Краснодаре». Защищать цвета кубанской команды вратарь будет на правах аренды.

В настоящее время «Краснодар» испытывает проблемы в защите ворот. Так, по информации «РБ Спорт», Матвей Сафонов травмирован, а Евгений Городов не демонстрирует высокого уровня игры. Вместе с тем Бабурин не имеет постоянной игровой практики.

Напомним, что Егор Бабурин является воспитанником академии «Зенита». В августе 2018 года перешёл на правах аренды в казанский «Рубин». В июле 2019 года голкипер подписал четырёхлетний контракт с «Ростовом».