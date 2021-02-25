Минск, , 12:32 — REGNUM В 2020 году стратегическое сотрудничество России и Белоруссии носило всеобъемлющий и многоплановый характер. Об этом 25 февраля заявил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей на заседании коллегии МИД Белоруссии по рассмотрению итогов работы дипслужбы за 2020 год, его слова приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

«В результате гипертрофированной реакции на итоги состоявшихся в нашей стране президентских выборов (9 августа 2020 года) Беларусь подверглась массированному внешнему давлению, включая санкционное, со стороны западных стран. <…> Стратегическое сотрудничество с Российской Федерацией, которая оказала наиболее значимую поддержку Беларуси в поствыборный период, продолжило носить всеобъемлющий и многоплановый характер», — сказал он.

Также Макей уточнил, что власти Белоруссии сконцентрировали свои усилия на защите и укреплении своего суверенитета, чтобы республика, «не стала разменной фигурой на геополитической шахматной доске». При этом он назвал подписание и ратификацию Минском соглашения с Россией о взаимном признании виз и по иным вопросам въезда иностранцев, соглашения с ЕС об упрощении выдачи виз, одним из знаковых событий ушедшего года.

Кроме того, глава МИД Белоруссии отметил, что взаимодействие республики с большей часть стран-участниц СНГ было конструктивным и указа на ухудшение отношений Минска и Киева.

«С сожалением вынуждены констатировать ухудшение белорусско-украинских отношений. Позиция Украины в отношении Беларуси привела к замораживанию политического диалога во второй половине года. Это уже негативно сказалось на взаимной торговле, несмотря на декларируемую украинским руководством заинтересованность в сохранении экономических связей», — подчеркнул Макей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава белорусского Следственного комитета Иван Носкевич заявил, что после выборов президента Белоруссии, которые состоялись в августе 2020 года, СК республики было возбуждено свыше 2,3 тыс. уголовных дел об экстремизме.