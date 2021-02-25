Кострома, , 14:22 — REGNUM В Костромской области проходит опрос, посвященный введению единой школьной формы на всей территории региона — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Картина «Первое сентября» © Анатолий Волков

Родителям учеников предлагают заполнить анкету на сайте областного департамента образования и ответить на ряд вопросов. В частности, костромичей спрашивают о наиболее предпочтительном материале для изготовления формы и суммах, которую семья готова потратить на приобретение комплекта повседневной одежды для школьника.

Опрос, стартовавший 20 февраля, будет проводиться до 20 марта 2021 года. В настоящее время за или против введения единой формы высказались 12 тысяч костромских родителей, результаты исследования огласят позднее. После этого, с 1 по 20 марта изучение общественного мнения будет проводиться среди школьников и педагогов области.

Напомним, ввести единую школьную форму на территории региона предложил костромской губернатор Сергей Ситников. По его убеждению, пошивом комплектов должны заниматься местные швейные предприятия. Это позволит снизить стоимость одежды и сократить расходы родителей. Совет отцов Костромской области поддержал идею, указав, что форма поможет «снять муки выбора» родителей, и «дисциплинировать молодёжь». Вместе с тем в социальных сетях разгорелась бурная дискуссия по этому вопросу. Часть родителей называют предложение «желанием областных властей организовать заработок» для дружественных фирм, другие просят чиновников отойти от шаблонов «мальчики в брюках, девочки — в юбках» и сделать форму комфортной для всех детей.

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