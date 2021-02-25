Москва, , 12:25 — REGNUM Российский лыжник Александр Большунов получил испытательный срок на пять гонок в качестве наказания за неспортивное поведение. Об этом 25 февраля сообщила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Ему предписан испытательный срок на пять ближайших стартов FIS, то есть на весь чемпионат мира», — сказала Вяльбе.

Она отметила, что если Большунов нарушит хотя бы один пункт, то пропустит два старта на чемпионате мира, который проходит с 25 февраля по 7 марта. Его наказали за блокировку и неспортивное поведение и выписали штраф в размере 2 тыс. франков.

Вяльбе отметила, что ФЛГР с этим решением не согласилась и отправила письмо в вышестоящие инстанции.

Напомним, во время эстафетной гонки на шестом этапе Кубка мира в Лахти финн Йони Мяки подрезал Большунова перед финишем. В ответ на это российский лыжник и ударил его палкой, после финиша врезался в соперника.

Читайте также: Финский лыжник Мяки принял извинения Большунова