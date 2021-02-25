Париж, , 12:26 — REGNUM Компания Peugeot вывела на дорожные испытания новый универсал Peugeot 308. Снимки с авто размещены на сайте Motor1.

Универсал Peugeot 308 Motor1

До этого момента в объектив журналистов попадался только Peugeot 308 в кузове хэтчбек. Судя по полученным фотографиям, модель нового поколения получила пропорции своей предшествующей версии. Машина оснащена короткими свесами, что придаёт ей спортивный стиль.

Ожидается, что новинка будет немного длиннее, чем 308 SW предыдущего поколения. Большие колёса с низкопрофильными шинами делают внешность машины более агрессивной. На фото можно рассмотреть узкую светодиодную головную оптику с дневными ходовыми огнями.

Построят модель на модернизированной «тележке» Peugeot EMP2, позволяющей шире использовать электрифицированные двигатели.

Ранее компания Peugeot представила новый электромобиль e-Rifter с электромотором производительностью 134 л. с. Силовой агрегат автомобиля питается от батареи ёмкостью 50 кВт-ч. Дальность хода электрокара равна 275 км.

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