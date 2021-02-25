Новосибирск, 25 февраля 2021, 12:23 — REGNUM Внесение изменений в закон № 325-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области» одобрено практически единогласно в двух чтениях на сессии Заксобрания региона сегодня, 25 февраля. Об этом сообщает правительство области.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на сессии Заксобрания
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на сессии Заксобрания
Правительство Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников и председатель парламента Андрей Шимкив назвали принятое решение историческим для региона.

«Все видели, какая была развернута информационная кампания «против», какие невероятные доводы приводились: якобы, всё это делается для того, чтобы запретить доступ на территорию, якобы правительство области собирается взимать плату за нахождение в городских лесах и прочие выдумки и фейки. На самом деле, этот закон исторический по своему содержанию. И то, что депутаты столкнулись с таким и скрытым, и явным противодействием, только подтверждает, что эта инициатива была абсолютно правильной, направленной на защиту интересов жителей Новосибирской области», — подчеркнул Травников.

В свою очередь, Андрей Шимкив подчеркнул, что впервые за его 20-летнюю практику работы депутатом было получено подобное сопротивление.

Новый закон защищает зелёные зоны населённых пунктов от застройки и вырубки. Он устанавливает порядок создания таких категорий особо охраняемых природных территорий, как природно-рекреационные местности и лесные парки, а также содержание режима особой охраны данных категорий. Решение о необходимости создания природно-рекреационной местности или лесного парка принимает областное правительство.

По словам губернатора, в сжатые сроки правительством региона будет разработано положение о соответствующих особо охраняемых природных территориях.