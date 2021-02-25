Новосибирск, , 12:23 — REGNUM Внесение изменений в закон № 325-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области» одобрено практически единогласно в двух чтениях на сессии Заксобрания региона сегодня, 25 февраля. Об этом сообщает правительство области.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на сессии Заксобрания Правительство Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников и председатель парламента Андрей Шимкив назвали принятое решение историческим для региона.

«Все видели, какая была развернута информационная кампания «против», какие невероятные доводы приводились: якобы, всё это делается для того, чтобы запретить доступ на территорию, якобы правительство области собирается взимать плату за нахождение в городских лесах и прочие выдумки и фейки. На самом деле, этот закон исторический по своему содержанию. И то, что депутаты столкнулись с таким и скрытым, и явным противодействием, только подтверждает, что эта инициатива была абсолютно правильной, направленной на защиту интересов жителей Новосибирской области», — подчеркнул Травников.

В свою очередь, Андрей Шимкив подчеркнул, что впервые за его 20-летнюю практику работы депутатом было получено подобное сопротивление.

Новый закон защищает зелёные зоны населённых пунктов от застройки и вырубки. Он устанавливает порядок создания таких категорий особо охраняемых природных территорий, как природно-рекреационные местности и лесные парки, а также содержание режима особой охраны данных категорий. Решение о необходимости создания природно-рекреационной местности или лесного парка принимает областное правительство.

По словам губернатора, в сжатые сроки правительством региона будет разработано положение о соответствующих особо охраняемых природных территориях.