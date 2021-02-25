Иркутск, , 12:23 — REGNUM Сотрудники центрального аппарата ФСИН России по итогам проверок фактов истязаний, пыток и насилия в СИЗО Иркутской области выявили 10 осужденных, применявших меры физического воздействия в отношении других подозреваемых, обвиняемых и осужденных. О возбуждении сразу девяти уголовных дел сообщает сегодня, 25 февраля, пресс-служба данного ведомства.

Опросив более 1000 фигурантов дел, сотрудники ФСИН России совместно с представителями прокуратуры Иркутской области и Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области продолжают работу. Они осуществляют прием по личным вопросам и проверяют условия содержания в СИЗО-1, СИЗО-6, ИК-2, ИК-6, ИК-7, ИК-15.

С целью выявления возможных телесных повреждений медицинские работники проводят осмотр подозреваемых, обвиняемых и осужденных. В ходе проверки учреждений не нашла своего подтверждения информация о возможных притеснениях осужденных по национальным мотивам.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники ФСИН России провели комплексную проверку в СИЗО и ИК-6 в Иркутской области. Поводом послужили видеоматериалы с истязаниями, пытками и насилием над осуждёнными. По итогам этой проверки начальник СИЗО-1 был уволен по отрицательным мотивам.

Читайте также: В иркутских СИЗО и колонии выявлены факты истязаний, пыток и насилия

Кроме того, от работы временно отстранены заместитель начальника СИЗО-1, начальник оперативного отдела СИЗО-1 и заместитель начальника ИК-6.

Также в связи с большим количеством нарушений, выявленных комиссией ФСИН России, руководством Федеральной службы исполнения наказаний было принято решение направить в ГУФСИН России по Иркутской области дополнительную группу сотрудников.

Читайте также: Начальник СИЗО-1 в Иркутске лишился должности после проверки