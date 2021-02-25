Саратов, , 13:25 — REGNUM В Саратовской области жертвами коронавируса за сутки стали три человека. Таким образом, с начала наблюдения от последствий заражения коронавирусной инфекцией скончались 636 саратовцев. Об этом 25 февраля сообщает облминздрав.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

Все погибшие за минувший день — мужчины в возрасте 66, 83 и 85 лет. Сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта осложняли проводимое лечение пациентов.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по состоянию на 25 февраля коронавирусная инфекция выявлена у 48 905 человек, за сутки инфицирован 201 житель. Накануне заболели 206 человек. Выздоровели с начала пандемии 44 042 пациента, или 90,1%, за сутки — 223 человека.

Читайте также: В Саратовской области снижается ежедневный прирост носителей коронавируса