Оренбург, , 12:22 — REGNUM В Оренбурге может появиться новое учреждение, которое будет заниматься содержанием контейнерных площадок для мусора. Тема содержания мусорных площадок обсуждалась 25 февраля на заседании горсовета.

В правила городского благоустройства внесено изменение, определяющее лицо, которое несет ответственность за создание и содержание контейнерной площадки.

Каждая управляющая организация вправе принять решение: создавать контейнерную площадку самостоятельно или же воспользоваться той, которая уже создана муниципалитетом. Правила предусматривают различные способы реализации администрацией города своих полномочий по созданию и содержанию контейнерных площадок.

Одним из вариантов может стать создание муниципального учреждения, которое будет оказывать услуги по содержанию контейнерных площадок и передавать их в пользование заинтересованным лицам. В случае создания муниципального учреждения тарифы на его услуги утвердит Оренбургский городской Совет.

Спикер Ольга Березнева подчеркнула, что тема содержания контейнерных площадок беспокоит многих оренбуржцев. «Прорабатывая этот вопрос, мы исходили из того, что в городе не должно быть бесхозяйных объектов, чтобы был порядок, за каждой контейнерной площадкой должны быть закреплены ответственные», — сказала она.

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