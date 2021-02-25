Москва, , 12:22 — REGNUM Желание отправиться в путешествие в Арктику высказали 41% жителей России, приводит данные Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Чаще всего посетить арктические регионы страны мечтают мужчины, чем женщины — 21% против 13%.

Не хотят путешествовать по Арктике 55% опрошенных. Уже бывали там 2%. Живут в арктической зоне РФ 1% респондентов.

Опрошены по телефону проведен 21 февраля 2021 года 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство граждан (62%) считают медведя (бурого/белого) национальным символом России.

Читайте подробнее: Большинство граждан назвали национальным символом России медведя