Чебоксары, , 12:21 — REGNUM В Чувашии продолжает снижаться официально выявляемое число случаев заражения коронавирусом, при этом также ежедневно регистрируют летальные исходы. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 25 февраля, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 21 230 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 52. Напомним, что на начало февраля суточное число подтверждаемых случаев заражения коронавирусом превышало 90.

Победили болезнь 19 444 человек, из них за последние сутки выписаны 48 человек. Доля выздоровевших составляет 91,6%. В настоящее время 768 пациентов болеют COVID-19.

Также в Чувашии умерли ещё пять пациентов с коронавирусом. В феврале в республике не было ни одного дня без летального исхода от осложнений, вызванных SARS-CoV-2. Всего в пандемию от COVID-19 скончались 1018 человек.