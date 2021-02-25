Барселона, Испания, , 12:21 — REGNUM День 24 февраля в Барселоне после восьми дней демонстраций с требованием свободы для рэпера Пабло Аселя, заключенного в тюрьму 16 февраля, прошёл без беспорядков. Об этом сообщает испанское издание Última Hora.

Однако около 100 человек, по данным Urban Guard, собрались около 19:00 на площади Пласа-дель-Рей, в готическом квартале города, чтобы потребовать свободы Аселю и остальным борцам за независимость. В этом митинге, который прошел без происшествий, в основном приняли участие пожилые люди.

24 февраля в общей сложности четыре человека получили легкие ранения в ходе различных инцидентов во время демонстраций, проводившихся в Барселоне и Виланова-и-ла-Желтру, и полиция по охране общественного порядка Mossos d'Esquadra не производила никаких арестов.

В разговоре с Betevé представитель полиции по охране общественного порядка Mossos d'Esquadra Жоан Карлес Молинеро объяснил, что за последние дни в городе было задержано 77 человек, участвовавших в протестах, 27 из которых были зарегистрированы в полиции.

«Мы надеемся, что сможем положить конец этому насилию и грабежам, которые происходят последние восемь ночей в Барселоне. Очевидно, что у нас нет никаких проблем или недостатков в связи с мирными демонстрациями», — добавил Молинеро.

Однако произошли и инциденты: так, в Виланова-и-ла-Желтру (Барселона) группа протестующих сжигала контейнеры в качестве баррикад и бросала бутылки в полицейский участок.

Согласно источникам правоохранительных органов и подразделениям по борьбе с беспорядками Mossos d'Esquadra, в районе Рамбла-де-Виланова протестующие забрасывали камнями сотрудников каталонской полиции в штатском. Кроме того, в этом районе группы митингующих разбили огнетушителями витрины магазинов.

Представители полиции по охране общественного порядка сообщают, что один из подозреваемых в совершении ограбления в торговом центре, расположенном недалеко от площади Вила, задержан.

Также прошел митинг с просьбой освободить Аселя в Манресе (Барселона), который дошел до штаб-квартиры гражданской гвардии в городе и прошел без происшествий.